Bigben Interactive: COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN ANNONCE LE LANCEMENT DE THE UNICORN PRINCESS, UNE AVENTURE ÉQUESTRE ET ONIRIQUE

BIGBEN ANNONCE LE LANCEMENT DE THE UNICORN PRINCESS,

UNE AVENTURE ÉQUESTRE ET ONIRIQUE

Lesquin, le 12 Août 2019 - Bigben et Toplitz Productions annoncent The Unicorn Princess, une simulation équestre dans un univers fantastique. Jeu familial par excellence, il vient étoffer le catalogue de Bigben de ce segment et répondre aux attentes des plus jeunes qui portent un intérêt tout particulier à l'univers développé dans le jeu et notamment aux chevaux et aux licornes.

A la frontière entre le réel et l'imaginaire, les passionnés de chevaux vont pouvoir découvrir deux mondes différents grâce à The Unicorn Princess: les chevaux seront présents dans le monde réel tandis que la licorne fera partie du monde des rêves.



A travers 15 missions différentes réparties dans ces deux mondes, le joueur incarne Leila, une jeune cavalière émérite. Après avoir choisi sa monture, elle pourra explorer le monde ouvert à cheval, personnaliser ses équipements et remplir de nombreuses missions. En voyageant dans le monde des rêves, la jeune Leila viendra en aide à Unica la licorne pour sauver le gardien de son monde.

. Personnaliser votre avatar et vos chevaux à travers de nombreux éléments

. Explorer librement un vaste monde ouvert

. Voyager entre les deux mondes

. Plonger dans la magie des rêves et vivez d'incroyables aventures avec la licorne Unica

. 15 styles de mission différents !

The Unicorn Princess sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 14 novembre 2019.

Découvrez tous les assets du jeu ici :

https://www.dropbox.com/sh/ypkmfgn3plq9tmw/AAD2ei9nrc4Vhz-nzBt2xNKOa?dl=0

À propos de Bigben

Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir un leader dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr

A propos de Toplitz

Situé au cœur de l'Autriche à Irding, près du mystérieux lac Toplitz, Toplitz productions travaille actuellement sur de nouvelles productions. Nous développons des jeux PC et console avec l'envie de produire des jeux en y mettant tout notre cœur et notre âme.

