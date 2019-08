Gut gedämmte Passivhäuser schützen die Räume vor dem Auskühlen. Solare Wärmeeinträge durch entsprechend platzierte Fenster tragen außerdem maßgeblich zur drastischen Reduzierung des Wärmebedarfs während der Heizperiode bei. Allerdings: Im Sommer sind solche Wärmeerträge eher unerwünscht, denn sie lassen die Innenraumtemperaturen unangenehm steigen. Passive Maßnahmen wie Verschattung und Nachtauskühlung reichen bei den vermehrten und längeren Hitzeperioden auch hierzulande nicht mehr aus. Im Jahr 2018 gab es beispielsweise, gemittelt über die Fläche Deutschlands, etwas mehr als 20 heiße Tage mit Temperaturen über 30?°C - Tendenz steigend [1].

Dazu kommen zwei Begleiterscheinungen, die ebenfalls den Wohnkomfort belasten: eine Überfeuchtung der Räume im Sommer sowie zu trockene Raumluft im Winter. Passivhaus-Planer stehen vor der Herausforderung, hierfür energieeffiziente Lösungen zu finden, die sich in eine ganzheitliche Regelung einfügen, um schließlich ein gutes Innenraumklima herzustellen.

Lüftung, Kühlung und Heizung kombiniert

Da eine Lüftungsanlage in Passivhäusern in jedem Fall ein Muss ist, liegt es nahe, die Wohnräume gleichzeitig über das Medium Luft zu heizen oder zu kühlen. Das reduziert zum einen den Installationsaufwand der Haustechnik. Zum anderen ist die gesundheitsrelevante »Indoor Air Quality« (IAQ) mit einer ganzheitlichen Regelung der Wohnungslüftung und -temperierung deutlich besser zu realisieren.

In der Heizperiode reicht die Wärmerückgewinnung von typischen Abluftwärmepumpen auch in Passivhäusern in der Regel nicht aus, um den Energiebedarf für Raumwärme und Trinkwasser parallel zu decken. Daher wird hier die Zuluft oft elektrisch nachgeheizt. Kommt der Strom dafür jedoch nicht zumindest teilweise von der eigenen PV-Anlage, ist häufiges elektrisches Heizen teuer und nur selten nachhaltig. In der Sommerzeit haben Abluftwärmepumpen das Manko, dass sie nur eine geringe Kühlleistung bieten. Doch durch die längeren Hitzeperioden, selbst in mitteleuropäischen Regionen, steigt auch der Kühlbedarf in Passivhäusern.

Wird deswegen beispielsweise ein Split-Klimagerät installiert, sind zusätzliche Investitions- und Energiekosten aufzuwenden. Einbußen sind auch beim Komfort hinzunehmen, denn mit Split-Klimageräten ist eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...