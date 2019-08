Die jüngsten Absatzzahlen beim chinesischen Autobauer Geely Automobile schüren massiv Bedenken über die näheren Wachstumsaussichten. So konnte das Unternehmen insgesamt im Juli 91.375 Fahrzeuge verkaufen, was einem Rückgang zum Vorjahr von 24% entsprach. Zwar war dies ein leichter Anstieg gegenüber dem Juni, doch was besonders auffiel, war der Einbruch bei den Elektrofahrzeugen. Geely patzt bei Elektrofahrzeugen! Denn im Bereich so genannter New Energy and Electrified Vehicles (NEEVs) konnte Geely ... (Carsten Müller)

