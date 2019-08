Vor ein paar Monaten hatten noch einige Marktteilnehmer mit einem Ansteigen der Zinsen in der Eurozone gerechnet. Die Wirtschaftsdaten waren zufriedenstellend und auch die Exporte schienen in gewohnten Bahnen zu verlaufen. Damit scheint seit Juni aber Schluss zu sein. Die aktuelle Marktsituation treibt die Anleger aus der Aktie der Deutschen Bank. Gerade die Entwicklung in Italien könnte den endgültigen Knock-out bedeuten. Zunächst zur Gesamtlage: Die Industrieproduktion schrumpft und die Unsicherheiten ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...