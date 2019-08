Es ist eine jener Geschichten, deren Anfang so seltsam ausfällt, dass man als Investor eigentlich gerne schnell abwinken und zu anderen Themen übergehen möchte. Doch es wäre wohl in diesem speziellen Fall doch ein Fehler, sich nicht damit zu beschäftigen. Die Rede ist vom Übernahmeinteresse der österreichischen AMS am Lichtspezialisten OSRAM.Gut einen Monat ist es her, als AMS in einer fast schon Nacht-und-Nebel-Aktion eine Übernahmeofferte für OSRAM lancierte und damit in einen bereits laufenden Übernahmeversuch hineingrätschte. Denn aktuell versuchen die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group, OSRAM zu übernehmen. Die erste Offerte hatte allerdings eine mehr als kurze Halbwertszeit, denn schon wenige Stunden nach Veröffentlichung zog AMS sein unverbindliches Gebot wieder zurück.

