Allianz Aktie | ISIN:DE0008404005 | WKN:840400 Die Aktie des Versicherungskonzern hatte in den letzten Handelstagen starke Rückgänge zu verzeichnen. Aus charttechnischer Sicht heraus besteht nun aber Grund zur Besserung. Denn der Stochastik Oszillator hat bereits ein kurzfristiges Kaufsignal erzeugt. Zudem befindet sich der Rsi in der überverkauften Zone, sodass demnächst ebenso ein Kaufsignal zu erwarten ist. Der viel beachtete Macd Indikator zeigt einen Abwärtstrend an. Allerdings notiert er im ... (Andreas Opitz)

