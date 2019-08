Die Energiewende destabilisiert das Stromnetz. Spekulanten nutzen Preisschwankungen zwischen den Märkten aus und riskieren somit Blackouts. Einblick in ein System, das an seine physischen und ökonomischen Grenzen kommt.

Drei Monitore mit Nachrichten, mehr braucht Michael Gammel, 37, nicht, um die Energiewelt im Griff zu haben. Auf einem Bildschirm verfolgt er die Nachrichten zum Konflikt im Persischen Golf; die Ölpreise "fahren seit Wochen Achterbahn". Auf einem zweiten Bildschirm studiert er Wetterprognosen, Hitze, Trockenheit, Gewitter, Windgeschwindigkeiten. Und über den dritten Monitor gibt Gammel seine wichtigste Order an der Börse ab, wie jeden Tag bis 10 Uhr.

Gammel ist Stromhändler beim Energiedienstleister Scherbeck Energy in Köln-Hürth. Er verschafft der Bundeswehr oder auch Unternehmen wie Daimler und Kaufhof elektrische Energie, mal für den nächsten Tag, mal Wochen im Voraus, immer, wenn zukünftige Kontingente günstig zu haben sind. Dazu rechnet er hoch, wie viel Strom seine Kunden im Durchschnitt und in Spitzenzeiten verbrauchen - etwa mittags, wenn bei heißem Wetter die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen. Doch was, wenn das Wetter umschlägt? "Dann habe ich möglicherweise zu viel Strom zu teuer gekauft", sagt Gammel. Dann hat er einen Verlust erwirtschaftet. Allein an diesem Tag variiert der Preis für eine Megawattstunde Strom zwischen 38,90 Euro und 69,58 Euro. Es stecke "viel Psychologie" im Stromhandel, sagt Gammel, "und noch viel mehr Spekulation".

Keine Frage: Die Energiewende hat die deutsche Stromproduktion in einen komplexen Markt mit Angebot, Nachfrage und ständig variierenden Preisen verwandelt. Menschen handeln mit Strom wie Aktienhändler an der Börse. Und doch folgt der Strommarkt zugleich eigenen Gesetzen. Er generiert nicht nur Preise, zu denen Betreiber von Wind-, Sonnen-, Gas- und Kohlekraftanlagen ihren Strom verkaufen. Sondern er muss auch dafür sorgen, dass weder zu viel noch zu wenig Strom ins Netz eingespeist wird. Diese zweite Ebene des Strommarktes ist die brüchige Fläche des deutschen Energiewendekonstrukts - die Achillesferse der Stromversorgung.

Die Bundesnetzagentur, Hüterin des Wettbewerbs auf dem Strommarkt, weiß um das Problem. Aber sie behebt es nicht. Kürzlich hat die Bonner Behörde eine Marktuntersuchung eingeleitet, um das Verhalten der Marktakteure - Produzenten, Abnehmer, Händler, Übertragungsnetzbetreiber - zu analysieren. Im Juni fehlte mehrere Tage lang so viel Strom, dass Deutschland kurz vor einem Blackout stand. Warum? Das ist bis heute nicht klar.Vermutlich beginnt das Problem bei einem Händler wie Gammel - und es endet im sogenannten Regelenergiemarkt, einer Art Energiereserve, um das Netz zu stabilisieren, wenn nicht genügend Strom erzeugt wird. Wenn dringend Strom gebraucht oder abgestoßen wird, schlägt die Stunde der Spekulanten, die sich als fünfte Kraft zwischen Produzenten, Abnehmern, Händlern und Netzbetreibern einschalten.

Finanzinvestoren, Banken und die Trader der großen Energiekonzerne wie RWE, Uniper und E.On nutzen temporäre Knappheiten und Unsicherheiten. Sie profitieren von kurzfristigen Preisschwankungen, von der Arbitrage zwischen Höchst- und Tiefstwerten. Und sie riskieren damit den Zusammenbruch des Netzes - den Blackout.

Prinzip 1: Ökostrom ist volatil

Im Juni, wie gesagt, stand das deutsche Netz drei Tage lang vor dem Zusammenbruch, weil für den deutschen Markt weniger Energie erzeugt als benötigt wurde. Die Stromfrequenz im Netz sank gefährlich ab, die Übertragungsnetzbetreiber kauften hektisch Strom im Ausland zu, um die Versorgung zu sichern.

Um die Fast-Katastrophe zu verstehen, muss man wissen, wie Leute wie Gammel arbeiten. Sie kaufen für ihre Kunden für den nächsten Tag, für Monate, sogar für Jahre im Voraus - eine ehrenwerte Aufgabe. Über 80 Prozent aller Stromgeschäfte tätigen Händler über Langfristkontrakte an der European Energy Exchange (EEX) in Leipzig. Auch hier geht es spekulativ zu: Im vergangenen Jahr sind an der EEX im deutschen Markt gut 1900 Terawattstunden Strom gehandelt worden, tatsächlich erzeugt werden hier aber nur 600 Terawattstunden. Jede Terawattstunde wird also im Schnitt dreimal hin- und hergehandelt. Wie ein Finanzprodukt hat der Strom im langfristigen Handelsgeschäft aber keine Auswirkungen auf die Stabilität des Stromnetzes - als Stabilitätsanker ist die EEX vernachlässigbar.Anders der sogenannte Spotmarkt, der an der European Power Exchange (EPEX) in Paris läuft. Hier kaufen Händler ...

