Die Deutsche Telekom Aktie hat im Vergleich zu anderen Werten weniger an Wert abgegeben und sich damit als eher stabiler Titel gezeigt. Das Geschäft der Telekom dürfte aber auch durch die Handelsstreitigkeiten wenig beeinflusst werden. Rechnet man die Dividende heraus, liegt die Aktie in diesem Jahr leicht im Plus. Doch wie ist der aktuelle Stand bei der Deutschen Telekom Aktie? Geht es bald wieder vorwärts in Richtung 16/17 Euro? Das erste Halbjahr zeigt weiteres Wachstum! Im ersten halben Jahr ... (Anna Hofmann)

