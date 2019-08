Teil 3: Cannabis-Politik-Update in den restriktiven US-Bundesstaaten Arizona, Tennessee, Wisconsin and Wyoming

Da jeder Bundesstaat in Amerika seine eigenen Gesetze in Bezug auf Cannabis hat, kann es ziemlich frustrierend sein, mit den unterschiedlichen Entwicklungen in verschiedenen Staaten Schritt zu halten. In dieser kurzen Serie wird Cannabisradar.de versuchen, etwas Licht in die Angelegenheit zu bringen, wobei der Schwerpunkt auf der politischen Debatte und den möglichen Entwicklungen für die nahe Zukunft liegt.

Der Teil 3 umfasst den historischen und aktuellen Stand gegenüber Cannabis in den folgenden Bundesstaaten: Arizona, Tennessee, Wisconsin and Wyoming

Lesen Sie hier den ersten Teil der Serie: Alabama / Nebraska / Idaho / Kansas

Lesen Sie hier den zweiten Teil der Serie: Kentucky / North Carolina / South Carolina / South Dakota

Arizona:

Seit vielen Jahren ist die medizinische Verwendung von Cannabis im Bundesstaat Arizona legal. Am Ende des 20. Jahrhunderts scheiterte eine Reform der Drogenpolitik am Veto-Referendum, nachdem sie zunächst angenommen worden war. Der Vorschlag für medizinisches Cannabis aus dem Jahr 2002 erhielt nicht genügend Stimmen. Es war 2010, als der Stimmzettel schließlich 50,1% der Stimmen erhielt und von diesem Moment an die medizinische Verwendung von Cannabis legal wurde. Ein weiterer Vorstoß zur vollständigen Legalisierung schlug 2016 mit einem Unterschied von weniger als 70.000 Stimmen knapp fehl. Leider scheint es, dass viele Politiker die komplette Legalisierung ablehnen, während Firmen in dem Bundesstaat dafür einsetzen. Die in Arizona beheimateten Cannabis-Unternehmen bilden das Rückgrat des neuen Wahlvorschlags für eine vollständige Legalisierung, das möglichweise im Jahr 2020 erfolgen soll.

Tennessee:

Traditionell ist der Bundesstaat Tennessee stark gegen die Idee des legalen Cannabiskonsums. Im Jahr 2015 wurden jedoch einige Änderungen gesetzlich geregelt. Es wurde ein Gesetzesentwurf unterzeichnet, der den Besitz und die Verwendung von Cannabisöl mit hohem CBD / niedrigem THC-Wert zur Behandlung einer begrenzten Anzahl schwerer Erkrankungen, einschließlich Epilepsie, ermöglichte. Die Gesetzesvorlage enthält keine Bestimmungen für den legalen Verkauf von Cannabis, weshalb Patienten das Medikament außerhalb des Bundesstaates Tennessee erwerben müssen. Der Besitz von CBD-Öl ohne den Nachweis, dass es legal außerhalb von Tennessee bezogen wurde, gilt als Vergehen. In diesem Jahr wurde ein Versuch zur weiteren Legalisierung und Einrichtung von Apotheken in Tennessee unternommen. Der Gesetzesentwurf erreichte jedoch nie den Senat des Staates, da der Vorschlag nicht genügend Unterstützung fand, um verabschiedet zu werden. Der Schwerpunkt der Gesetzgeber zur Unterstützung von Cannabis verlagert sich auf die Umsetzung der Änderungen im nächsten Jahr.

Wisconsin:

Cannabis in Wisconsin ist illegal, mit Ausnahme von nicht psychoaktivem medizinischem CBD-Öl und Cannabis mit höchstens 0,3 THC. Es wurde im Jahr 2014 legalisiert, aber unter strengen Kontrollen und für eine sehr begrenzte Anzahl von Bedingungen, vor allem (Epilepsie)-Anfälle. Dann stellte sich heraus, dass aufgrund der Formulierung und der Nichtzulassung von CBD durch die FDA kein staatlicher Arzt dies tatsächlich vorschreiben würde. Ein Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2017 enthielt positive Änderungen, mit denen die Probleme der vorherigen Versionen behoben wurden. Wisconsin war bis 1958 historisch gesehen ein bedeutender Produzent von Industriehanf, und das Gesetz von 2017 hat Wisconsin auch wieder die Tür zum Hanfanbau geöffnet. Anfang 2019 gab der neue Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, seine Pläne zur Reform des Cannabisrechts im Rahmen seines Haushaltsvorschlags bekannt. Dies kommt in der öffentlichen Meinung gut an, da 59% der Einwohner von Wisconsin mit der Legalisierung von Cannabis einverstanden sind. Leider hat die republikanische Opposition diese Abschnitte aus dem vorgeschlagenen Haushaltsentwurf gestrichen. Immer mehr Stimmen sprechen sich für eine Entkriminalisierung aus, aber letztendlich bleibt das Problem im Bundesstaat Wisconsin zu 100% politisch. Solange die Republikaner die Mehrheit haben, sind Änderungen eher unwahrscheinlich.

Wyoming:

Wyoming hat einige der strengsten Cannabisgesetze in den USA. Cannabis selbst ist nicht für medizinische Zwecke zugelassen, aber ein Gesetz von 2015 erlaubt die eingeschränkte Verwendung von nicht psychoaktivem CBD-Öl. Dieses Gesetz sieht jedoch keinen staatlichen Zugang vor. Der Besitz von unter drei Unzen Cannabis ist ein Vergehen, das mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von 1.000 US-Dollar geahndet werden kann. Besitz von mehr als drei Unzen gilt als Straftat. Mehrere Wahlversuche zur Entkriminalisierung von Arzneimitteln sind seit 2015 gescheitert. Das einzig Positive ist, dass sich im Laufe der Jahre immer mehr die Bevölkerung des Bundesstaates zugunsten Cannabis einsetzt. Eine Studie der Universität von Wyoming aus dem Jahr 2016 ergab, dass 81 Prozent der Einwohner von Wyoming die Legalisierung von verschriebenem medizinischem Cannabis befürworten. Anfang 2019 wurde im Senat des Bundesstaates ein Gesetzesentwurf zur Einführung eines streng regulierten Systems für die Verteilung und Kontrolle von Cannabis vorgelegt. Die Maßnahme schaffte es aus Zeitgründen nicht, positiv vom Ausschuss verabschiedet zu werden - somit ist keine politische Änderung für dieses Jahr realistisch. Wir können nur abwarten, was die Gesetzgeber in Wyoming für 2020 geplant haben.

