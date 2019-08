Man hätte Mauricio Macri ein bisschen mehr Fortune bei seinen Plänen gegönnt. Aber wie es nun nach den Vorausscheidungen zu den Präsidentschaftswahlen in Argentinien scheint, liegt eine Wiederwahl am 27.10.2019 in immer größerer Ferne. Es waren wohl einfach zu viele Probleme auf einmal für die Bevölkerung, die sich mit rund 50 % Inflationsrate herumschlagen muss und noch immer auf den versprochenen Aufschwung wartet, seitdem Macri im November 2015 die Präsidentschaftswahlen in Argentinien gewann und als eines seiner ersten Entscheidungen den Wechselkurs des argentinischen Peso freigab. Die folgende Abwertung in der Woche seines Amtsantritts im Dezember 2015 um über 40 %, war nur der erste der Anpassungsschocks, mit denen er Argentinien wieder in die Weltwirtschaft integrieren und gleichzeitig an die Finanzmärkte zurückbringen wollte.

