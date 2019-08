Der MDax-Konzern profitiert vor allem in der Hauptstadt von höheren Einnahmen. Im ersten Halbjahr konnte das Unternehmen den Gewinn um 13,1 Prozent steigern.

Höhere Mieten vor allem in Berlin treiben den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen weiter voran. In den ersten sechs Monaten stieg der operative Gewinn im Jahresvergleich um 13,1 Prozent auf 283,4 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Den Ausblick für 2019 bestätigte der Konkurrent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...