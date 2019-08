Nach einem durchaus erfreulichen Start verliess die Anleger am gestrigen Handelstag schnell wieder der Mut, nachdem der EuroStoxx 50 anfangs fast ein Prozent gestiegen war, drehte er deutlich ins Negative, um sich aber gegen Ende des Handelstages wieder zu erholen und das Minus auf 0,2% zu reduzieren. Auch bei den anderen großen europäischen Indices war der Handelsverlauf ähnlich, auch hier gab es zu guter Letzt Abschläge in ähnlichem Ausmaß. Hauptgrund für die Zurückhaltung der Investoren war die weitere Zuspitzung der politischen Situation in Hong Kong, wo die anhaltenden Protestbewegungen den Betrieb auf dem Flughafen zum Erliegen brachten. Die überwiegend vorsichtige Haltung der Investoren spiegelte sich auch in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...