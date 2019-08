Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli wie erwartet gestiegen, auf 1,7 Prozent. Preistreiber waren vor allem Nahrungsmittel und Energie.

Die Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen in Deutschland sind im Juli leicht gestiegen. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag den vorläufigen Wert der Inflationsrate von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In den Vormonaten hatte die jährliche Teuerungsrate 1,6 und 1,4 Prozent ...

