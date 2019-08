Es ist eines der größten Risiken überhaupt: Berufsunfähigkeit. Doch viele verzichten auf entsprechenden Versicherungsschutz. Dabei gibt es durchaus gute Angebote. Ein Ranking der besten Tarife gegen Berufsunfähigkeit.

Es ist ein Risiko, an das viele gar nicht denken wollen: Der Rücken macht einfach nicht mehr mit. Stundenlanges Sitzen im Büro wird immer mehr zur Qual, die Schmerzen sind nicht mehr auszuhalten. Oder der Stress im Job ist einfach nicht mehr zu ertragen, auf Schlafstörungen, Magenprobleme und Co. folgt irgendwann der psychische Zusammenbruch. Was, wenn die Betroffenen ihren Beruf nicht mehr ausüben können? Wenn das Einkommen ausfällt? Dieses Risiko sollte durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung (kurz BU) abgesichert werden. Es ist eine der wenigen Policen, die jeder - vom Verbraucherschützer bis zum Versicherungsmakler - für ein absolutes Muss hält. "Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt", betont auch Kim Roman Mario Paulsen vom Bund der Versicherten.

Denn das Risiko ist größer, als viele glauben. Statistisch gesehen wird in kaufmännischen jeder Vierte und in handwerklichen Berufen jeder Dritte berufsunfähig. "Das Risiko ist für jeden gegeben", sagt Alexander Kukovic, Manager Private und Finance beim Versicherungsmakler Hoesch & Partner. Berufsunfähig zu sein bedeutet, dass der oder die Versicherte zu mindestens 50 Prozent für voraussichtlich mindestens sechs Monate außerstande ist, seinen aktuellen Beruf auszuüben.

Egal, wie und wodurch die Hälfte der Arbeitskraft verloren gegangen ist, wird die monatliche Rente bis zum versicherten Endalter gezahlt. "Anders als die gesetzliche Erwerbsminderungsrente, sichert die BU den zuletzt ausgeübten Beruf ab", sagt Paulsen. Der Betroffene ist somit nicht gezwungen, einen Job in einem fremden Berufsfeld zu ergreifen, um sein Einkommen sicherzustellen. Die Police schützt also im Fall der Fälle vor dem finanziellen K.O.

Die besten BU-Policen nach Preis-Leistungs-Verhältnis

Trotzdem zögern viele, eine Police abzuschließen. Laut Statistischem Bundesamt gibt es nur in gut 30 Prozent der Erwerbstätigen-Haushalte eine private Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn sie ist nicht ganz billig und die Vertragskonditionen sind recht kompliziert. "Berufsunfähigkeitsversicherungen sind sehr beratungsintensiv", weiß Andreas Ludwig, Experte des Analysehauses Morgen & Morgen (M & M). Er rät Interessierten, sich auf jeden Fall Hilfe von Profis zu holen. Es gebe viele Besonderheiten, die es zu beachten gelte.

Eine Orientierung im Tarifdschungel bietet das BU-Rating von Morgen & Morgen und der WirtschaftsWoche. Berechnet wurden zwei Musterfälle: Ein 45-jähriger Jurist, der als Manager in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet und 250.000 Euro verdient, versichert eine monatliche BU-Rente von 5000 Euro. Ein 22-jähriger Student mit einem Einkommen von 12.000 Euro versichert eine Rente von 1000 Euro im Monat.

Wichtige Kriterien für das Ranking sind natürlich die Bedingungen der Police. Was leistet sie? Aber auch die Kompetenz des Versicherers ist entscheidend. Wie erfahren ist er und wie groß ist sein Bestand an BU-Policen? Wie reibungslos laufen Leistungsfall- und Antragsprüfung? Und natürlich schauen die Experten von M&M auch auf die Prozesse vor Gericht. "Die gibt es übrigens sehr viel seltener, als man glaubt", sagt Ludwig. Bei gerade mal 0,018 Prozent der BU-Policen streiten sich Versicherer und Versicherter vor Gericht. DieseQuote ist für die Experten aber irrelevant, da sie lediglich etwas über die Klagebereitschaft der Versicherungsnehmer aussagt. "Im Rahmen unseres Teilratings BU-Kompetenz bewerten wir daher, wie häufig ein Versicherer den Prozess verliert", sagt Ludwig. Denn ungerechtfertigte Ansprüche müsse ein Versicherer für das Versichertenkollektiv abwehren dürfen. "Wenn er aber einen Prozess verliert oder sich nach Klageerhebung vergleicht, hat er bei seiner Leistungsprüfung einen Fehler gemacht, den wir im Rahmen unseres Ratings dann abwerten", ergänzt er.

Die besten BU-Policen für Manager(ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel)Vorgaben: Jurist/Manager (Mittelstand), 250.000 Euro Brutto, 45 J., verheiratet, 2 Kinder (2 und 9 J.), 5.000 Euro monatliche BU-Rente, EA: 67, nur Tarife mit 5* im M&M BU-Gesamtrating, ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel, Personalverantwortung für 100 Personen, 50% Bürotätigkeit, 50% Reisetätigkeit, dauerhafter Nichtraucher, höchster Bildungsabschluss: Diplom, Magister, Überschusssystem: Sofortrabatt, Vertragsbeginn 01.08.2019AnbieterBrutto*(in Euro)Netto*(in Euro)PunkteLeistungPunktePreisGesamt/NoteZurich Dt. Herold/Berufsunfähigkeits-Schutzbrief319,69239,7612618,0sehr gutALTE LEIPZIGER/SecurAL BV10438,08341,712517,0sehr gutKlinikRente Swiss Life/KlinikRente.BU (Tarif 134)383,97245,7410616,0sehr gutMetallRente Swiss Life/MetallRente.BU (Tarif 130)383,97245,7410616,0sehr gutNürnberger/SBU2910DC364,27247,710616,0sehr gutSwiss Life/SBU (Tarif 120)391,21250,3710616,0sehr gutR+V/BV388,29271,810515,0sehr gutBasler/Basler BP380,74285,5610515,0sehr gutAachen-Münchener/BU541,31313,9610515,0sehr gutLV 1871/Golden SBU Familie458,1247,379615,0sehr gutAXA/ALVSBV558,79357,6310414,0gutDBV/ALVSDV558,79357,6310414,0gutSparkassen-Versicherung/Top-SBV Familie533,06373,1410414,0gutContinentale/PremiumBU PBU725,03435,0210414,0gutDEVK Eisenbahn/L BU423,21287,789514,0gutGothaer/BU17 P (Plus) - Familie425,5252,18614,0gutDialog/SBU-professional435,88348,79413,0gutHDI/EGO Top BV17388,91291,688513,0gutAllianz/Berufsunfähigkeits-Police BUU336,23272,358513,0gutSIGNAL IDUNA/Comfort Berufsunfähigkeits-versicherung, Premium BUV632,03316,028513,0gutERGO/ERGO Berufsunfähigkeits-versicherung privat (BUV317001Z)325,55214,867613,0gutdie Bayerische/BU PROTECT Komfort (20709)351,42216,127613,0gutHelvetia/Helvetia SBU mit Kind398,22238,977613,0gutNürnberger Beamten/BSBU2901C361,23245,637613,0gutStuttgarter/BUV-PLUS (Tarif 91)385,07254,157613,0gutVolkswohl Bund/SBU612,41410,318412,0befriedigendDEVK/N BU411,92280,117512,0befriedigendBarmenia/SoloBU414,27289,987512,0befriedigenduniVersa/7403 SBU Exklusiv424,5297,157512,0befriedigendDebeka/BV-T937,52656,2610111,0befriedigendWürttembergische/BURV609,81439,488311,0befriedigendVPV/BU818,39468,088311,0befriedigendMünchener Verein/Deutsche Handwerker BU (Tarif 56)489,54367,167411,0befriedigend

WWK/

SBU Komfort (BS08)

554,01371,197411,0befriedigendProvinzial Rheinland/Top-SBV (Tarif 49)605,97393,887411,0befriedigendEuropa/Berufsunfähigkeits-versicherung Tarif E-BU667,6400,567411,0befriedigend*Der Bruttobeitrag ist der maximal zu zahlende Monatsbeitrag, der Nettobeitrag der tatsächlich zu zahlende Beitrag nach Verrechnung mit den Überschüssen der Versicherung.Stand: August 2019Quelle: MORGEN & MORGEN

Entscheidend sind auch die Antragsfragen. Die Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...