++ Weitere Abwärtsrisiken sorgen für zusätzliche Belastung ++ EURUSD mit leichter Abwärtstendenz ++ DE30 bewegt sich auf gefährlichem Terrain ++Die Proteste in Hong Kong sowie die Krise in Argentinien belasten am Dienstag inmitten der Sorgen um eine globale Rezession die Risikostimmung. Tausende Demonstranten hatten gestern den Flughafen in Hong Kong stillgelegt, während die Niederlage des marktfreundlichen Präsidenten Mauricio Macri bei der Vorwahl in Argentinien zu einem Einbruch des Pesos führte. Während der Asien-Sitzung vertieften die asiatischen Märkte ihre Abwärtsbewegung - der Shenzhen SE Composite ...

