Am Dienstag notiert der Euro leicht tiefer als am Vortag. Der Devisenmarkt wird derzeit vom Brexit und der Regierungskrise in Italien bestimmt.

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken und hielt sich zunächst unter 1,12 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1190 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...