Das Arbeiten von Zuhause kann Angestellten und Arbeitgebern nützen - wenn die Vorbereitung stimmt. Sie verhindert (Selbst-)Ausbeutung und erhöht die Zufriedenheit. Sechs Tipps zum Wechsel ins Homeoffice.

Manchmal kommen Beschäftigte unverhofft zur Heimarbeit. Ein Beispiel? Die Beiersdorf AG rechnete zum Beginn des G20-Gipfels am Hamburger Hauptsitz mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Deshalb schickte das Unternehmen die rund 2500 Beschäftigten - vom Vorstand bis zur Servicekraft - im Juli 2017 geschlossen ins Homeoffice. Beiersdorf nutzte den Anlass als Großexperiment für flexibles Arbeiten. "Mit einem Homeoffice-Tag für jeden wollen wir erstmals auf breiter Front Erfahrungen sammeln. Auch für Funktionen, die bislang eher an den Schreibtisch in der Firma gebunden sind", kündigte der Konzern damals an. Das Projekt wurde den Angaben zufolge Monate vorher in Absprache zwischen Mitarbeitern und Führungskräften vorbereitet.

Der Schnuppertag verlief erfolgreich, erinnert sich Michael Harms, Personalleiter Deutschland bei Beiersdorf. "Durch diese Maßnahme hatte jeder Mitarbeiter - inklusive jener, die mobiles Arbeiten bislang für sich nicht aktiv in Betracht gezogen hatten - die Möglichkeit, das Modell auszuprobieren. Die Rückmeldungen waren dabei insgesamt positiv." Mittlerweile nimmt laut Harms rund die Hälfte der Mitarbeiter vereinzelt oder regelmäßig das Angebot für Heimarbeit in Anspruch. Die Zahl der Nutzer steige stetig.

Das sieht aber nicht überall so aus.

Homeoffice weckt Ängste

Homeoffice gehört zwar zu den populärsten Themen, wenn es um die moderne Arbeitswelt geht. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit täuscht über die tatsächliche Verbreitung und Beliebtheit hinweg. "Arbeiten zu Hause ist kein Massenphänomen", stellte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, kürzlich in seiner Homeoffice-Studie fest. Demnach bieten zwar mittlerweile 26 Prozent aller deutschen Betriebe zumindest einem Teil ihrer Angestellten mobiles Arbeiten an. Aber nur zwölf Prozent der Beschäftigten nehmen das der Untersuchung zufolge in Anspruch. Für mehr als jeden Zweiten (56 Prozent) ist die Trennung von Beruf und Privatem ein Argument gegen Homeoffice.

Dabei kann eine sorgfältige Vorbereitung helfen, von vornherein Demarkationslinien festzuschreiben und Ängste abzubauen. Klare Absprachen zu Rechten, Pflichten und Arbeitszeiten verhindern, dass das Homeoffice klammheimlich zur ungewollten "Scheinselbstständigkeit" wird, bei der ein auf sich allein gestellter Betroffene den eingesparten Arbeitsweg mit einer Fülle zusätzlicher Pflichten und ständiger Erreichbarkeit bezahlt. Der Aufwand lohnt sich. Denn erfolgreich umgesetzte Heimarbeit steigert neben der Produktivität auch die Zufriedenheit der Angestellten.

Sechs Tipps zum Start ins Homeoffice

1. Vorteile und Nachteile abwägen

Wenn der Vorgesetzte die Möglichkeit anbietet, im Homeoffice zu arbeiten, wirkt das häufig wie Vertrauensbeweis und ein Dankeschön für gute Arbeit. "Vorteile kann es viele geben", meint Norbert Reuter, Leiter der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di. "Etwa, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...