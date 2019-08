Der ATX ist mit dem heutigen Vormittagsminus year-to-date nur noch 3,5 Prozent im Plus, wir sind mit dem wikifolio ytd heute auch wieder unter +10% gerutscht. Wir haben Wienerberger und Warimpex aufgestockt und mit nur noch 3 Prozent Cashanteil nun den höchsten Investitionsgrad seit Monaten. Schauen wir. Sollte der Tag heute im Minus enden (wonach es derzeit aussieht), gibt es im ATX ein Unentschieden an Plus- und Minustagen 2019. Und, zur Erinnerung: Es gibt nach heute trotz eines Feiertags am Donnerstag noch drei Handelstage in dieser Woche, da zu Mariä Himmelfahrt gehandelt wird.Warimpex ( Akt. Indikation: 1,27 /1,33, -2,26%) Wienerberger ( Akt. Indikation: 19,09 /19,14, -3,94%) Wienerberger verstärkt die Kampagne pro Aktie, die jetzt so aussieht ...

