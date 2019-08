Zum Wochenbeginn gehen wir in WTI bekanntlich von einem kleineren Rücksetzer aus, bevor der Markt sich weiter in Richtung Norden durchsetzt. Nachdem die letzten Wochen bereits sehr profitabel mit kurzen Long Trades gehandelt wurden, werden wir diese Strategie weiter fortführen. Unter $52.16 sollte der Markt jetzt jedoch nicht mehr abrutschen, um nicht die Fortsetzung der hinterlegten Aufwärtsbewegung zu gefährden. Mit Abschluss der erwarteten Gegenbewegung werden wir in WTI einen Longeinstieg hinterlegen. ... (Philip Hopf)

