An den Märkten steigt die Angst vor einer erneuten Staatspleite in Argentinien. Nach der Testwahl hat sich der Preis für eine Absicherung deutlich.

Der klare Vorsprung der Opposition bei einer wichtigen Testwahl in Argentinien schürt die Furcht vor einer Staatspleite. Die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets argentinischer Anleihen gegen Zahlungsausfall verteuerte sich auf 2,116 Millionen Dollar, teilte der Datenanbieter Markit mit. Das ist doppelt so viel wie am Freitag und der höchste Stand seit fünf Jahren. Es deute darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Staatspleite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...