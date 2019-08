Seit mehr als zwei Monaten können E-Scooter in deutschen Städten ausgeliehen werden. Für eine Verkehrswende haben sie noch nicht gesorgt, für Probleme schon. Manche Städte tun etwas dagegen, andere nicht. Ein Überblick.

Wer sich auf den deutschen Straßen von auf dem Gehweg geparkten E-Scootern und Scharen von Rollerfahrern in der Innenstadt genervt fühlt, der dürfte sich nach Regulierungen wie in Paris oder Tel-Aviv sehnen. Den Verleihern der E-Scooter werden in der französischen Hauptstadt und der israelischen Technologie-Hochburg mittlerweile klare Grenzen aufgezeigt.

Paris legt gerade Abstellzonen fest. Nur dort sollen die E-Scooter nach der Fahrt geparkt werden dürfen. Bis Ende des Jahres sollen 2500 Abstellplätze entstehen, die durch Markierungen am Boden deutlich zu erkennen sein sollen. Außerdem wurden in Paris die Strafen für das Missachten der Verkehrsregeln verschärft: 135 Euro zahlt, wer mit einem E-Scooter auf dem Bürgersteig unterwegs ist. Werden Roller so geparkt, dass sie den Fußgängerverkehr behindern, kostet das 35 Euro Strafe.

Ähnlich greift auch Tel-Aviv durch. Und das war bitter nötig: Die tausende E-Scooter haben das ganze Stadtbild verändert. Bürger hatten sich über chaotische Zustände auf den Gehwegen beschwert und Tel-Aviv reagierte mit harter Hand: Nach eigenen Angaben hat die Stadt seit Jahresanfang 13.000 Strafzettel an Fahrer von Elektro-Scootern und -Fahrrädern verteilt. Außerdem sollen allein im Mai und Juni mehr als 1000 Geräte beschlagnahmt worden sein, berichtet die Deutsche Presse Agentur. Damit die Tretroller ordnungsgemäß abgestellt werden, wurden auch in Tel-Aviv hunderte festgelegte Parkzonen ausgewiesen. So will die Stadt dem Chaos Herr werden.

Daran versuchen sich nun auch deutsche Städte.

Das tun die größten deutschen Städte gegen die E-Scooter-Flut

So viel vorweg: Für eine wirkliche Regulierung per Gesetz fehlt den deutschen Städten die rechtliche Grundlage. Die "Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung" sieht eine Regulierung durch die Städte nicht vor. Die E-Scooter werden auf öffentlichem Grund vermietet sowie abgestellt (wenn es richtig gemacht wird) und dieser "Gemeingebrauch" erfordert auch keine Genehmigung.

Doch in der Regel wenden sich die Anbieter eines Verleihsystems wie Tier, Voi, Circ und Co. proaktiv an die Städte, um mit diesen zu kooperieren. Viele Städte haben daraufhin eine "freiwillige Selbstverpflichtung" aufgesetzt, die von den Anbietern unterschrieben werden kann. In einer solchen Vereinbarung können dann durchaus Regulierungen und Limitierungen enthalten sein. Kommt ein Anbieter ohne unterschriebene Erklärung in eine Stadt und stellt Roller auf, könnte die Stadt das Unternehmen öffentlich anzählen, zum Beispiel als "Regelmissachter" darstellen und darauf setzen, dass die Bürger einen solchen Dienst nicht nutzen wollen. Viel mehr bleibt den Behörden nicht übrig.

Mit dem Scooter-Chaos geht allerdings jede Stadt individuell um. Das macht eine Umfrage der WirtschaftsWoche bei den elf größten Städten der Republik deutlich.

Berlin:Die Hauptstadt arbeitet mit einer solchen freiwilligen Selbstverpflichtung, der sich die Anbieter von Leih-Scootern - in Berlin sind das etwa Lime, Voi, Circ oder Tier - beugen sollen. Die Verpflichtung sieht unter anderem Orte vor, an denen das Abstellen der Scooter verboten werden soll - etwa am Brandenburger Tor. So sollen die Roller an Hotspots nicht mehr wüst im Weg herumstehen. Außerdem will Berlin sogar zusätzlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...