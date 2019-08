Wirecard hat am Dienstag den Handel genauso so eröffnet, wie es zu erwarten war. Der Abwärtstrend ist eingeläutet. Es wird nach Meinung von Analysten für diese Aktie und deren Investoren sehr, sehr heißt. Es ging um 2 % nach unten. Entscheidend ist jedoch vor allem, dass die Aktie damit eine wichtige Untergrenze gekreuzt hat. Dies zeigt, was der Markt von den jüngst veröffentlichten Zahlen hält. Wirecard: Zahlen sind "nicht gut", oder? Die Zahlen hatten eine leichte Ergebnisverbesserung für das ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...