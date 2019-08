Bombardier hat den Handel am Dienstag mit einem Aufschlag von mehr als 3 % eröffnet und zeigt sich nun ausgesprochen stark. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Wochen einige schlechtere Nachrichten erlaubt, insofern Lieferungen nicht rechtzeitig vorgenommen wurden. Nun hat Bombardier vor wenigen Tagen gelobt, Triebfahrzeuge für den privaten Bahnanbieter Abellio würden rasch geliefert. Der Markt scheint daran zu glauben. Aufwärtstrend rückt näher Das Plus vom Dienstag hat noch nicht den Charakter ... (Frank Holbaum)

