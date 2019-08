BYD ist am Dienstag mit einem Abschlag von 1,3 % aus dem frühen Handelsmorgen gegangen. Damit hat sich insgesamt jetzt eine neue Richtung ergeben. Investoren und Analysten müssen nun damit rechnen, dass es massiv bergab gehen kann. Der Erfolg hängt am seidenen Faden. E-Autos: Der Boom hilft kaum BYD hätte an sich vom Boom um E-Autos profitieren sollen. Dies gelang bislang nicht hinreichend. Das Unternehmen aus China scheint vor allem darunter zu leiden, dass der Handelsstreit mit den USA weiter ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...