Deutsche Fondsanleger suchten im ersten Halbjahr vor allem Investments in Immobilien und Aktien. Tiefe Zinsen aber schrecken vor Anleiheprodukten ab.

In unsicheren Zeiten setzen auch private Anleger verstärkt auf Sicherheit - das lässt sich unter anderem an ihrem Kaufverhalten im ersten Halbjahr ablesen. Nach den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des deutschen Fondsverbandes BVI waren Immobilienprodukte gefragt wie selten. Bei Anleihefonds dagegen überwogen die Verkäufe.

Laut BVI summierten sich die Nettokäufe der auf Privatanleger zielenden Publikumsfonds in den ersten Monaten des Jahres auf 1,8 Milliarden Euro. Bei der Teilgruppe der Immobilienfonds kauften die Anleger für netto knapp 6,1 Milliarden Euro. Das war sogar mehr als in den einzelnen Kalenderjahren zuvor. Die Zahlen signalisieren außerdem: Bei vielen anderen Fondsgruppen gaben die Anleger in den ersten sechs Monaten Anteile zurück.

