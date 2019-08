E.ON hatte kürzlich Zahlen präsentiert, die den Markt enttäuschten. So verlor der Versorger in Großbritannien 400.000 Kunden. Die Auswirkungen lassen sich im Kursverlauf ablesen. Auch am Dienstag ging es für die Notierungen des Unternehmens um weitere 1,3 % abwärts. Damit rückt eine wichtige Marke bedrohlich nahe. Die Entscheidung naht Der Kurs ist fast bis auf 8 Euro gefallen. Die langfristige Bedeutung dieser Grenze wird erst im entsprechenden Chartbild deutlich. Denn die Notierungen sind hier ... (Frank Holbaum)

