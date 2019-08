Am Mittwoch wird Evotec die nächsten Zahlen präsentieren. Offenbar hat der Markt derzeit keine Freude an den Aussichten, denn am Dienstag ging es für den Titel um fast 2 % abwärts. Damit ist allerdings die grundsätzliche Ausrichtung des Aktienkurses aus Sicht von Analysten noch nicht gefährdet. Im Gegenteil: Die Aktie hat noch ordentliche Chancen auf Kursgewinne von 20 % und mehr… Spannung vor den Zahlen Es wird richtig interessant. Die Spekulationen sind eigentlich relativ positiv. Dennoch gibt ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...