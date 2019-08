Die Digitalisierung in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) steht erst am Anfang. Diese Erkenntnis begegnet einem oft, wenn das Thema in der Branche diskutiert wird. Selten tut sich die TGA-Branche als Innovator und Vorbild für weitere Märkte oder als technologischer Richtungsweiser hervor. Oftmals ist sie eher Nutznießer von Lösungen, die sich in anderen Märkten bereits bewährt haben. Ein Beispiel dafür sind sogenannte API-Services. API (Application Programming Interface) bedeutet wörtlich übersetzt nichts anderes als »Anwendungs-Programmier-Schnittstelle«. Diese ermöglicht einen standardisierten, einfachen Zugriff auf Daten, um diese dann nutzbringend in eigene IT-Anwendungen zu integrieren (Bild 1).

Tatsächlich sind API-Dienste nichts Neues, sie begegnen uns täglich. Ein klassisches Beispiel sind die seit 2005 existierenden Dienste Google Maps und Google Street View. Tausende Autos ausgerüstet mit aufwendiger Kameratechnik kartographierten damals beinahe jede Straße der Welt. Der Aufwand war erheblich, jedoch auch wohl überlegt. Die Daten finden heute nicht nur in Googles eigenen Diensten Verwendung. Sondern sie werden von zahlreichen weiteren Unternehmen gekauft und genutzt. Egal ob runtastic, booking.com oder Uber - alle greifen auf die Google-Geodaten zurück. Sie tun dies in Form von APIs. Die von Google angebotenen Daten lassen sich bedarfsgerecht abrufen und können anschließend in ein eigenes Produkt oder eine Dienstleistung eingebunden werden. So entsteht ein neues, profitables Geschäftsmodell; oder das Produkt bzw. die Dienstleistung wird funktional erweitert.

»Über eine vergleichbare technische API-Schnittstelle bieten wir interessierten Partnern und Start-ups einen standardisierten Zugang zu den Daten unserer Heizgeräte«, erklärt Mirko Meier aus dem API Developer Programm beim Heiztechnikspezialisten Vaillant Group. Wie die Erfahrung mittlerweile zeigt, können diese Daten auf sehr flexible Weise genutzt werden (Bild 2).

Neue Geschäftsmodelle entwickeln

Derzeit interessieren sich in erster Linie Unternehmen der Wohnungswirtschaft und des Facility Managements für die umfangreichen Daten aus den Heizgeräten des Remscheider Unternehmens. So können beispielsweise die Mieter eines großen Wohnungsbauunternehmens aus Frankreich jederzeit online auf ihre Verbrauchsdaten für die Warmwasserbereitung und die Wärmeversorgung zugreifen. Gleichzeitig werden auch die Kosten differenziert aufgeführt, sodass die Mieter stets einen genauen Überblick über Verbrauch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...