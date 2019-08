Most Actives des Handelstages: Henkel Call WKN GA7DEJ http://bit.ly/2SzChaS Henkel Call WKN DS7Q4Z http://bit.ly/2YNiZFm Daimler Call WKN CP1SEN http://bit.ly/2yV3VGf Überraschend schwache Wirtschaftsdaten haben den deutschen Aktienmarkt belastet. Die ZEW Konjunkturerwartungen von Analysten und Anlegern sind erneut eingebrochen. Doch dann macht der Dax einen Monstersatz von 250 Punkten - angeblich kommt Bewegung in den Handelsstreit - USA wollen Zölle auf China Importe verschieben. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß