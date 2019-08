Des öfteren bereits hat das Polytec -Management mögliche Akquisitionen in den Raum gestellt, nun ist ein Zukauf offenbar unter Dach und Fach. Erworben wird der Automotive-Geschäftsbereich der insolventen Wayand Gruppe mit Sitz in Idar-Oberstein, Deutschland. Das geplante Closing der Transaktion soll - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung sowie der Erfüllung weiterer aufschiebender Bedingungen - voraussichtlich Anfang September 2019 erfolgen. Die Wayand AG beschäftigt aktuell rund 400 Mitarbeiter. Zu den Produkten des Automotive-Geschäftsbereichs zählen im wesentlichen Kunststoffteile und Module für europäische Premium-Fahrzeughersteller. Die Unternehmensakquisition erfolgt laut Polyte in Umsetzung der Strategie zur Stärkung der Marktposition in Europa und des ...

