Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag -1,36% auf 29,1, davor 5 Tage im Plus (5,73% Zuwachs von 27,9 auf 29,5), EVN -2,25% auf 14,76, davor 4 Tage im Plus (6,94% Zuwachs von 14,12 auf 15,1), Uniqa -0,3% auf 8,18, davor 4 Tage im Plus (3,73% Zuwachs von 7,91 auf 8,21), voestalpine +0,44% auf 20,59, davor 4 Tage im Minus (-7,7% Verlust von 22,21 auf 20,5), RHI Magnesita +2,06% auf 44,5, davor 4 Tage im Minus (-7,43% Verlust von 47,1 auf 43,6), DWH Deutsche Werte Holding +0,99% auf 5,1, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Warimpex 1,31 (MA100: 1,31, xD, davor 133 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Gurktaler AG VZ (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: OMV (2 ...

