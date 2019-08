Die Käufer geben bei der Ballard Power-Aktie weiterhin den Ton an. Nach dem Tief vom 19. Juni bei 3,44 US-Dollar hat sich ein neuer Aufwärtstrend ausgebildet. Er ging im Juli für etwa zwei Wochen in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Sie wurde zum Ende des Monats durch den Anstieg über die Marke von 4,25 US-Dollar beendet. Jetzt stürmt die Aktie ungebremst auf ein neues Jahreshoch zu. Doch am Montag zeigte sich ein kleiner Wermutstropfen, der die Rallye noch abwürgen könnte. Unsicherheitskerze ... (Dr. Bernd Heim)

