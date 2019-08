Trotzt dem schwierigen Marktumfeld: Der Fidelity Zins & Dividende kann sich im Jahr 2019 gegenüber vielen Risikofaktoren und geopolitischen Unsicherheiten behaupten.Nach einem schwierigen Börsenjahr 2018 - insbesondere zum Ende des Jahres - konnten sich die Märkte im neuen Jahr trotz verstärkter Schwankungen gut entwickeln. In den USA haben die Börsen in Erwartung lockerer Geldpolitik ein Allzeithoch erreicht. Die Anleiherenditen spiegeln jedoch eine weitaus pessimistischere Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung wider. Viele Marktteilnehmer sind aktuell eher vorsichtig, da die Einschätzung angesichts verschiedener Risikofaktoren und der geopolitischen Unsicherheiten schwierig bleibt. Trotzdem konnte der Multi-Asset-Fonds Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende (ISIN: LU1129851157, Kurzform: Fidelity Zins & Dividende) in diesem schwierigen Umfeld am 1. August 2019 4,6 Prozent an die Anleger ausschütten.

