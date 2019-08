Diese Woche wird es spannend bei K+S: Denn am Donnerstag (15. August) will das Unternehmen die Zahlen zum 1. Halbjahr 2019 veröffentlichen. Anlässlich dieser Veröffentlichung will K+S laut eigenen Angaben am selben Tag auch eine Telefonkonferenz abhalten. Im Vorfeld gab es noch eine positive Nachricht. Und zwar teilte K+S am Dienstag mit, vom Regierungspräsidium Kassel die Genehmigung für den "Betrieb eines Zwischenspeichers für die vorübergehende Speicherung von Produktionsabwässern" erhalten habe. ... (Peter Niedermeyer)

