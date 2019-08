Die Microsoft-Aktie befindet sich in diesem Jahr im Höhenflug. Ende April stieg der Kurs im Tagesverlauf auf 131,37 US-Dollar an und bescherte dem Unternehmen damit erstmals einen Börsenwert von mehr als einer Billion US-Dollar. Nachhaltig durchbrochen werden konnte die magische Grenze aber erst Anfang Juni, als eine neue Aufwärtswelle startete, die den Kurs am 26. Juli bis auf 141,68 US-Dollar ansteigen ließ. Die allgemeinen Marktturbulenzen infolge der Entwicklungen im chinesisch-amerikanischen ... (Alexander Hirschler)

