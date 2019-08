Facebook will Libra in der ersten Hälfte des kommenden Jahres einführen. Für eine Digitalwährung in privater Hand verlangt der BdB eine sorgfältige Aufsicht und Kontrolle.

Die von Facebook geplante Digitalwährung Libra muss nach Ansicht des Bankenverbandes BdB einer strikten Kontrolle unterworfen werden. "Libra müsste die weltweit höchsten regulatorischen Standards erfüllen und einer sorgfältigen Aufsicht und Kontrolle unterliegen", sagte BdB-Hauptgeschäftsfüher Andreas Krautscheid, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgabe). "Wenn man eine 'Währung' in privater Hand zulassen will, dann muss das ...

