Geld hat für die Deutschen eine ganz besondere Bedeutung. Wichtig ist den meisten, sich zur Mittelschicht zu zählen - dabei gelten viel mehr Menschen als Top-Verdiener, als sie glauben.

Die Deutschen und das Geld vereint eine sehr spezielle Beziehung. Sei es die manchmal nahezu obsessive Liebe zum Bargeld, wo andernorts nicht mal mehr kleine Münzen akzeptiert werden. Sei es der Arbeitsethos, der Leistung zur Maxime macht - und trotzdem verpönt, dass daraus gewonnene Geld zur Schau zu stellen. Auch deshalb, weil es hierzulande als unschicklich gilt, auch nur über Geld zu reden.

Das hat Folgen für die Gesellschaft als Ganzes. Weil "man" nicht über Geld redet, weiß keiner, wo genau er sich im Einkommensspektrum der Bundesrepublik verorten soll. Das birgt die Gefahr, dass viele sich zu kurz gekommen fühlen, obwohl es ihnen in Wirklichkeit im Vergleich zu ihren Landsleuten ziemlich gut geht. Sie wissen es nur nicht. Darauf deutet auch eine neue Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstituts (IW) Köln hin.

In einer detailversessenen Studie haben die Forscher die Nettoeinkommen von 35.000 Deutschen in 15.000 Haushalten erfasst. Das vielleicht überraschendste Ergebnis: Schon ein Single, der 3440 Euro netto im Monat bekommt, darf sich zu den obersten zehn Prozent der Top-Verdiener in Deutschland zählen.

Dem steht eine völlig andere Selbstwahrnehmung gegenüber. Friedrich Merz ist nicht der einzige Millionär, der sich überzeugt zeigt, zur Mittelschicht zu gehören. In Umfragen orten sich zudem fast alle Befragten im mittleren Einkommensspektrum ein, kaum einer ...

