Im Zuge steigender geopolitischer Unsicherheit konnte Gold in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen und in die Widerstandszone knapp über 1500 Uollar vorstoßen. Damit wurde auch die seit Ende Juni laufende, leichte Konsolidierung zwischen 1380 und 1450 Dollar beendet. Gold befindet sich damit in der Nähe der Seitwärtsbewegung von April bis Juni 2011. Die zur Sommersonnenwende 2019 überwundene Widerstandszone zwischen 1350 Dollar und 1420 Dollar bildet nun eine Unterstützung, die nach dem dynamischen Anstieg durchaus nochmals getestet werden könnte. Eine diesbezügliche Konsolidierung wäre eine gute Basis für einen weiteren mittelfristigen Kursanstieg in Richtung der oberen Begrenzung des Widerstandsbandes bei rund 1560 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...