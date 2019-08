Fast 60 Prozent Verlust in nur einer Woche, das klingt dramatisch, das klingt nach Ausverkauf. Und in der Tat notierte die Aktie von Thomas Cook am 6. August noch bei 15,8 Cent. Am Dienstag zum Börsenschluss standen hingegen nur noch 7,7 Cent auf dem Kurszettel. Allerdings: Es ist noch nicht allzu lange her, am 30. Juli, um genau zu sein, da waren die Papiere des kriselnden Reiseveranstalters gerade einmal 4,9 Cent wert. Wer jüngst bei Thomas Cook eingestiegen ist, mag das nicht trösten. Für die ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...