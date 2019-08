Lanxess stellt Chromchemikalien bisher an zwei Standorten in Südafrika her und erzielte damit zuletzt einen Jahresumsatz von rund 100 Mio. Euro. In Newcastle produziert der Konzern Natriumdichromat, das dort in Teilen zu Chromsäure weiterverarbeitet wird.

Am etwa 300 km entfernten Standort Merebank stellt Lanxess aus Natriumdichromat Chrom-Gerbsalze für die globale Lederindustrie her. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...