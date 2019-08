Das Prüfverfahren für die Emissionen von Pkw in Deutschland, NEFZ, stand in der Kritik. Nicht erst, seit eine Software in manchen Fahrzeugen erkannte, das sich diese auf einem Prüfstand befanden. Das NEFZ von 1992 blieb hinter seinen Möglichkeiten, hatten sich doch Automobilelektronik und Laborbedingungen in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt.

Nun gibt es das neue verschärfte Prüfverfahren Worldwide Harmonized Light-Duty Vehcles Test Procedure (WLTP), das eine realistischere Messung der Emissionen ermöglichen soll. Ab 1. September 2019 gilt die neue Emissionsnorm Euro 6d TEMP EVAP ISC, die mit der zweiten Stufe der WLTP-Typprüfung für alle neu zugelassenen Fahrzeuge verpflichtend ist. EVAP steht dabei für Evaporative Emissions, also die Überprüfung von Verdunstungsmissionen. Dabei wird das im vergangenen Jahr eingeführte WLTP-Verfahren durch neue technische Anforderungen aktualisiert und der technische Aufwand bei der Typprüfung heraufgesetzt.

So gibt zwar weiterhin ein Testfahrer den Prüfstandsdurchlauf vor. Da dies jedoch nicht exakt der ...

