Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat ihren Aktionären in den letzten Jahren nicht nur Freude gemacht.

Immer wieder gab es Gerüchte über angebliche Probleme und Unregelmässigkeiten, parallel dazu fanden sich im Bundesanzeiger Angaben zu hohen Leerverkaufspositionen von diversen Hedgefonds. Die Gerüchte erwiesen sich als reine Gerüchte und der Kurs der Aurelius erholte sich wieder. Während dieser Zeit lieferte Aurelius operativ eigentlich immer das ab, was der Markt erwartete: Exits mit hohem Gewinn und Einstiege in interessante Unternehmen, die umgebaut, arrondiert und mit Zukäufen "wertvoller" gemacht wurden.

In den diversen Diskussionsforen findet sich die Aurelius Aktie als relativ viel diskutierter Wert wieder. Wobei sich das Wording und Sentiment über die Jahre verschlechtert. Während es früher viele Diskutanden gab, die vollkommen von der Aktie und ihrem Wert überzeugt waren, sind mittlerweile einige enttäuscht und verabschieden sich von der Aktie. Nicht wegen operativer Ergebnisse, sondern wegen des - in ihren Augen - irrationalen Auf und Ab der Aktie. Kaum erholt sich der Wert, fällt er wieder in Richtung alte Tiefs.

Dividende stützt

Aurelius zahlt eiine attraktive Dividende und beteiligt die Aktionäre an erfolgreichen Exits in Form von Sonderdividenden. Und gleichzeitig ist feststellbar, dass nach Dividendenzahlung die Luft aus dem Kurs der Aktie "raus ...

