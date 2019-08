Am 22. Mai 2019 lud HP zum Brand Dinner nach Stuttgart, um Markenartiklern unterschiedlicher Branchen die Möglichkeiten und Vorteile des Digitaldrucks zu präsentieren. Mit dabei war auch die Redaktion von neue verpackung.Sie ist im Grunde zu gleichen Teilen gelebte Realität und Trend: Digitalisierung. Bis zum Jahr 2020, so die Erwartung, gibt es 30 Milliarden digitale Geräte, 40 Trilliarden Gigabyte Daten und circa zehn Millionen Apps. Dies führt zu Veränderungsprozessen in allen Bereichen des Lebens - bis hin zur Verpackung und der Art und Weise, wie sie bedruckt wird. Und die Erwartungen sind ...

