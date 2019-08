++ Vorsichtiger Start an europäischen Aktienmärkten nach gestriger Welle des Optimismus ++ Wie erwartet schrumpft die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2019 ++ DE30 kämpft weiterhin unterhalb einer wichtigen Widerstandszone ++Der Start des Handels am Mittwoch war trotz der positiven Informationen über die Verzögerung der US-Zölle auf chinesische Produkte vom Dienstag recht verhalten. Die Stimmung verschlechterte sich, nachdem die chinesische Wirtschaft im Juli eine Reihe beunruhigender Daten für Juli gemeldet hatte: Die Industrieproduktion wies das schwächste Wachstum seit 17 Jahren auf. So könnten die Nachrichten über die Zölle zwar ermutigend sein, der Abwärtsdruck auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...