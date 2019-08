Gegenüber gestern Mittag hat sich nicht viel verändert rein vom ATX oder auch von unserem Portfoliostand her. Aber: Gestern abend gab es einen schönen Schlussauslfug nach oben, der halt wieder einmal leider nicht nachhaltig war. Uns ist gestern mit dem wikifolio ein recht schöner Trade gelungen. Nach der Veröffentlichung des Zahlenmaterials ist Wienerberger aus meiner Sicht völlig unverständlich grösster Morgenverlierer gewesen. Ich habe bei 19,19 ins fallende Messer gegriffen. Dies auch, weil Heimo Scheuch & Co. (damit meine ich CFO Willy van Riet und IR-Chef Klaus Ofner) traditionell an Ergebnistagen für "Schluss ist höher als Start" sorgen, in Conference Calls - wie man hört (und sieht) offenbar sehr gut sind. Dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...