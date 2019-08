In charttechnischer Hinsicht bewegt sich die Aktie von Gerresheimer in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 65,99 Euro verläuft. Die 200-Tage-Linie, die sich aktuell bei 64,85 Euro befindet, könnte ebenfalls unterstützend wirken. Das Kurstief von Juli wurde bei 64,35 Euro markiert. Am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...