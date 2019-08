Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat ihren Aktionären in den letzten Jahren nicht nur Freude gemacht.

So begann unser Artikel, den wir um heute 11:00 Uhr veröffentlichten. Wir diskutieren die zumindest fundamental schwer nachvollziehbare Kursentwicklung der Aurelius Aktie und kritisierten: " Uns fehlt auf jeden Fall eine kapitalmarktorientierte Kommunikation der Verantwortlichen. Oder hat man möglicherweise einen weiteren Exit in der Pipeline und meidet so die Öffentlichkeit? Alles spekulativ. Auf jeden Fall fällt es bei den bekannten Nachrichten und Zahlen der Gesellschaft schwer, die Kursentwicklung zu erklären. Aber es heisst ja auch: Der Markt hat immer recht."

Und kaum eine Stunde später...

veröffentlicht die Aurelius einen Aktionärsbrief. Hier im Wortlaut:

"Aktionärsbrief: Der Trugschluss mit den Makrofaktoren

Von Dr. Dirk Markus

Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten für Investoren. Hierfür sind vor allem zwei Gründe ausschlaggebend:

- Der Brexit und die Frage, ob sich daraus ein Desaster entwickelt, und - das mögliche Eintreten einer globalen Rezession.

Um zu beurteilen, was diese beiden Faktoren für die AURELIUS Equity Opportunities bedeuten, muss man vor allem auf zwei Dinge achten: Zum einen, ob wir weiterhin in der Lage sein werden, attraktive neue Transaktionen durchzuführen und zum anderen, wie sich dies auf unser bestehendes Portfolio auswirkt.

Übernahmen in Großbritannien: Inmitten der Brexiphobia die verborgenen Schätze finden

Wie Sie sicherlich gelesen haben, hat die AURELIUS Equity Opportunities in diesem Monat die Übernahme von zwei Unternehmen in Großbritannien angekündigt, BT Fleet Solutions und Teile des Armstrong-Deckengeschäfts.

Beide Transaktionen wurden von unseren Aktionären skeptisch betrachtet, sie stellen unsere Investments in Großbritannien im aktuellen Umfeld in Frage.

Makroökonomische Faktoren wie der Brexit werden zweifellos heftige Auswirkungen auf die britische Wirtschaft haben, das bedeutet jedoch nicht, dass es dort nicht auch weiterhin sehr gute Investitionsmöglichkeiten für uns als Special Situations Investor gibt.

Unsere Aufgabe ist es, hinter diese makroökonomischen Faktoren zu blicken und sich die Mikrothemen anzusehen, die für das jeweilige Unternehmen den Ausschlag geben. Denn genau diese sind entscheidend für die Bewertung der Aussichten eines bestimmten Unternehmens.

Unsicherheit eröffnet Chancen

In der Tat hat die Zeit der Unsicherheit und Spaltung, welche der Brexit ausgelöst hat, ein einzigartiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...