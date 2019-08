zu Teil 12: Abschließende RCD-Prüfungen

Hierbei stehen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen in Form von Leitungsschutzschaltern sowie kombinierte Fehlerstrom-Überstrom-Schutzeinrichtungen (RCD-LS-Kombinationen) im Fokus der Prüfungen.

Ermittlung der Auslösezeit, des Auslöse- und Kurzschlussstroms

Die nachfolgend festgelegte Reihenfolge der Prüfungen auf Basis des TN-Systems orientiert sich entsprechend am Personen- und Anlagenschutz. Somit beginnend mit den Prüfungen zur Wirksamkeit der RCDs, favorisieren wir als erstes die Ermittlung der Auslösezeit, die eine unmittelbare Abschaltung ermöglichen sollte, und danach die Messung zur Höhe des Auslösestroms. Es empfiehlt sich die RCD-Prüfungen an den Endstromkreisen vorzunehmen, damit die Leitungswege in der Messung einbezogen werden und mögliche Störeinflüsse in Form elektrischer und magnetischer Felder erkannt werden. Die Prüfungen der RCDs für die generell zutreffende wechselstromsensitive und gegebenenfalls ergänzende gleichstromsensitive Prüfung mit Ermittlung der Auslösezeit (ta), des Auslösestroms (I?n) und der Berührungsspannung (UI?n) brauchen nur einmal pro RCD durchgeführt werden.

Mit den zurückliegenden Messungen zur Durchgängigkeit der Leiter und somit auch der Schutzleiter ist gewährleistet, dass die Schutzfunktionalität an einer Stelle bestätigend auch an alle anderen Stellen des Stromkreises, bzw. bei einem RCD mit in Folge mehreren Leistungsschutzschaltern, in allen betreffenden Stromkreisen besteht. Bild 58 zeigt für eine RCD-LS-Kombination (Verteilerposition 37 und 38) mit einem RCD-Anteil vom Typ A mit 10mA und einem LS-Anteil mit B16A die Ermittlung der Auslösezeit und Bild 59 die Ermittlung des Auslösestromes.

Die Beurteilung der gemessenen Auslöseströme von RCDs erfordern Kenntnisse der Produkte und deren grundlegenden Auslösestrombereiche. Mehrere Messreihen im FBZ-E Fachbereichszentrum Energietechnik GmbH für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ A mit einem Fehlerstrom von 30?mA zeigten bei fünf verschiedenen Herstellern zwei Zuordnungen von Auslösestrombereichen bei wechselstromsensitiven Prüfungen mit einem Mittelwert von einerseits 18,8?mA sowie 22,5?mA. ...

