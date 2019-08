Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 98.75 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von -1,25%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: DWH Deutsche Werte Holding, startup300. Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 115.7 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +15,70%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: B-A-L Germany AG Vz, Valneva SE VZ, European Lithium. Zu European Lithium gibt es indirekte News via DGWA und Cape Lambert, siehe HIER. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)

