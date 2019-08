Basel (awp) - Novartis hat seinen Produktkandidaten CDZ173 an das niederländische Unternehmen Pharming Group auslizenziert. Die Niederländer haben dafür eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar geleistet. Der Kandidat befindet sich bereits in einer zulassungsrelevanten Studie, wie Pharming am Mittwoch mitteilte. Novartis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...